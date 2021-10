SOCIAL | Lucas Leiva esalta Immobile: “Complimenti per questo traguardo bomber” – FOTO

Oltre che Atalanta-Lazio, oggi è stato il pomeriggio di Ciro Immobile, che ha raggiunto Silvio Piola segnando il gol numero 159 con la maglia della Lazio. Un risultato arrivato dopo anni di gol, condivisi con tanti compagni come Lucas Leiva. Proprio il brasiliano, sulle proprie storie di Instagram, ha scritto: “Complimenti per questo traguardo bomber“, in risposta a una foto di Immobile.

