SOCIAL | Milinkovic dopo il pareggio con l’Atalanta: “Nonostante l’incazzatura, teniamoci questo punto” – FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio pareggia contro l’Atalanta, passando in vantaggio due volte per poi farsi raggiungere sul finale di entrambi i tempi di gioco. Un risultato che lascia l’amaro in bocca in casa biancoceleste, vista la buona prestazione offerta da tutta la squadra. Dopo la gara, il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic Savic si è espresso sui social commentando così il risultato: “Nonostante l’incazzatura, teniamoci questo punto. Avanti Armata”.

Questo il post del serbo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergej Milinkovic Savic (@sergej___21)

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: