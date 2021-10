Atalanta, comunicato dopo il lancio di oggetti contro Reina: “Condanniamo quanto successo”

L’Atalanta, all’indomani della partita contro la Lazio, ha pubblicato un comunicato tramite il proprio sito ufficiale in cui sono state prese le distanze da quanto successo ieri nel finale di gara, dove i tifosi di casa hanno lanciato alcune cose verso Reina, tra cui anche una monetina che lo ha colpito in pieno sulla testa. Questo il comunicato:

“Atalanta BC condanna e stigmatizza quanto accaduto ieri nei minuti finali della partita con la Lazio, la Società si mette a completa disposizione delle Autorità al fine di offrire il massimo supporto nell’individuazione dei responsabili di comportamenti che violino il Regolamento d’uso del Gewiss Stadium. I gesti incivili di pochi non possono e non devono in nessun modo causare danno a coloro che hanno realmente a cuore l’Atalanta e Bergamo.”

