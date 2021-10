Atalanta-Lazio, lady Reina: “Semplicemente intollerabile, questo non è calcio”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

L’episodio avvenuto ieri nella partita tra Atalanta e Lazio, che ha coinvolto il portiere biancoceleste Pepe Reina, continua a far discutere. Intorno al 90′ della sfida, è iniziato il tiro al bersaglio della Curva Nord dell’Atalanta verso il portiere spagnolo. Si è lanciato di tutto, dal nastro adesivo (raccolto in campo dallo stesso Reina), alla monetina, che ha colpito sulla testa il numero 25 della Lazio. Finale infuocato, poco prima del 2-2 atalantino, che è costato addirittura il cartellino giallo all’estremo difensore biancoceleste, per perdita di tempo. Sui social, la moglie del portiere Yolanda Ruiz, ha replicato al vergognoso gesto di alcuni tifosi bergamaschi, mostrando anche la testa del marito colpita dal lancio di oggetti. “Semplicemente intollerabile, questo non è calcio” il commento di Lady Reina sul suo profilo Instagram.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: