CdS | Women ancora ko: così salvarsi diventa difficile

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Niente da fare, la Lazio Women non si schioda dal fondo della classifica del massimo campionato. Altro ko, il settimo in altrettante giornate. L’Empoli passa 2-0 grazie ai gol di Oliviero (37′) e Prugna (calcio di rigore all’87’). Il risultato si sblocca per un errore clamoroso di Natalucci, che si fa sorprendere da un cross innocuo arrivato dalla fascia destra. È l’episodio che indirizza la sfida e affossa le speranze delle biancocelesti. I numeri rimangono impietosi: fino a questo momento sono 4 le reti fatte contro le 24 subite. Così la salvezza rischia di diventare veramente un miraggio. Ai limiti tecnici si sono aggiunti gli infortuni che hanno condizionato la preparazione alla gara in trasferta, tra tutti lo stop di Gambarotta, out per una lesione al crociato del ginocchio destro. Ci vuole un’impresa per non retrocedere: la Lazio deve scavalcare tre squadre, tra cui lo stesso Empoli, salito a 7 punti con la vittoria nello scontro diretto di ieri. Corriere dello Sport.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: