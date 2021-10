EUROAVVERSARIE | La Lokomotiv Mosca vince nel recupero, tre punti anche per il Galatasaray. Alle 20:45 tocca al Marsiglia

Weekend di campionati nei rispettivi paesi, prima di tornare a giocare nelle competizioni europee nella settimana che inizierà domani. In questa ultima domenica di ottobre, sono in programma due gare con protagoniste due delle tre euroavversarie della Lazio nel Girone E di Europa League. Una delle due si è conclusa da pochi minuti: il Galatasaray, reduce dalla sconfitta in casa del Besiktas nello scorso fine settimana, torna a vincere in campionato. La squadra turca si è imposta con un 2-0 casalingo contro il Gaziantep firmato Morutan e Akturkoglu. Giallorossi che salgono a quota 20 punti dopo 11 gare di campionato, agganciando il Konyaspor e proprio il Besiktas al quarto posto. Con 27 punti è sempre il Trabzonspor a comandare la Super Lig turca.

Mentre la Lazio ieri pomeriggio usciva da Bergamo con un solo punto dalla sfida contro l’Atalanta (2-2), alle 18:00 è scesa in campo anche un’altra euroavversaria della squadra di Sarri: per la Lokomotiv Mosca, in casa del Nizhny Novgorod, il match è partito in salita, con il vantaggio dei padroni di casa al 31° del primo tempo. Dopo appena sei minuti però gli ospiti trovano il gol del pari con Zhemaletdinov che manda le squadre sull’1-1 all’intervallo. Sul finale, nei minuti di recupero, la Lokomotiv ribalta definitivamente il risultato grazie ad un autogol del Nizhny Novgorod. Triplice fischio e vittoria 1-2 per la squadra di Mosca che si porta al secondo posto a quota 24 punti dopo 13 giornate di campionato russo. In testa lo Zenit con 29 punti, a +5 sulla Lokomotiv Mosca.

Questa sera, alle 20:45, sarà protagonista il Marsiglia, ultima euroavversaria dei biancocelesti a scendere in campo, impegnato in casa del Clermont.

