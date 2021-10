SERIE A | Il Napoli si aggiudica il derby campano a Salerno

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Il Napoli vince anche il derby e torna primo in classifica in attesa della gara del Milan (alle 20.45 i rossoneri sfideranno la Roma all’Olimpico). I partenopei, privi di Insigne e Osimhen, escono con i tre punti dallo stadio Areche, grazie alla rete di Zielinski arrivata al minuto 61′. Sempre nella ripresa viene espulso Kastanos per i padroni di casa (70′) e a seguire anche Koulibaly per gli ospiti (76′). La squadra di Spalletti batte quella di Colantuono, nonostante nei minuti di recupero la Salernitana si sia fatta vedere più volte dalle parti di Ospina. I napoletani quindi mantengono la vetta, momentaneamente in solitaria.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: