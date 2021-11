Atalanta-Lazio, individuati coloro che hanno lanciato oggetti a Reina: il comunicato

Dopo il comunicato pubblicato ieri sul sito ufficiale dell’Atalanta in merito al lancio di oggetti nei confronti di Pepe Reina, quest’oggi ne è stato pubblicato un altro in cui è stato annunciato che gli autori di questi gesti sono stati individuati e che verranno prese delle conseguenze. Questo il nuovo comunicato: “Atalanta BC comunica che, a seguito di individuazione da parte della Questura di Bergamo dei soggetti autori del lancio di oggetti in occasione dell’incontro Atalanta-Lazio, si attiverà affinché siano applicati immediatamente i provvedimenti di inibizione all’impianto nei termini che verranno definiti dalle Autorità competenti.”

