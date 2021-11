La Repubblica | I segreti di Ciro macchina da gol: “con Sarri al top”

Nessuno come Ciro nella storia della Lazio. “E pensare che ha ancora 5 anni di contratto, chissà dove potrà arrivare” commenta con entusiasmo uno degli agenti di Immobile, Marco Sommella. “Il record durava da quasi 80 anni, Ciro ce ne ha messi 5 per arrivarci: ecco cosa stupisce davvero”. Sommella si chiede perché ancora qualcuno si permette di metterlo in discussione, ma non è il momento di fare polemica, bisogna godersi questo traguardo. Immobile fu acquistato nel 2016 per otto milioni e mezzo di euro, Sommella ricorda che fu “una scelta molto ponderata, Inzaghi ha puntato tutto su di lui e Ciro si è anche ridotto l’ingaggio”. Ora l’allenatore è cambiato, ma il rendimento è rimasto lo stesso: Ciro segna sempre. Attualmente è primo in classifica marcatori con 9 gol, davanti a Vlahovic e Simeone con 8. Secondo Sommella il gioco di Sarri può aiutare Immobile a trovarsi ancora più a suo agio nel gioco dell’Italia di Mancini: il 12 novembre all’Olimpico ci sarà Italia-Svizzera, arrivarci dopo aver eguagliato il record di Piola è uno stimolo in più. Proprio la figlia di Piola ha confessato che “è bello che Immobile abbia percorso la sua strada tenendo la luce di mio padre davanti”. Lo riporta La Repubblica.

