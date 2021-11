Roma-Milan, cori razzisti verso Ibrahimovic: la Procura Federale indaga

La Procura Federale sta indagando in merito ad alcuni cori fatti dai tifosi romanisti verso Ibrahimovic in occasione del primo gol dello svedese. Quest’ultimo dopo aver segnato da calcio di punizione ha alzato le braccia verso la curva romanista in risposta ai fischi che i romanisti facevano verso l’attaccante rossonero. Questi cori discriminatori, però, secondo quanto riportato da Gazzetta.it sono stati uditi anche dagli ispettori della Procura Federale. Ora il tutto verrà segnalato al Giudice Sportivo.

