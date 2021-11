Calciomercato, dalla Spagna: “Due squadre su Jony della Lazio, lo vogliono a gennaio”

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, du club spagnoli starebbero riflettendo sul profilo di Jony Rodriguez. Oramai ai margini del progetto biancoceleste, con Inzaghi prime e Sarri poi, lo spagnolo rimane in attesa di una nuova collocazione: dopo il rientro dal prestito all’Osasuna, il Ds Igli Tare non è riuscito a piazzarlo altrove, facendo così rimanere a Roma fuori rosa. Su di lui, ci sarebbe l’interessamento del Cadice, che presa in prestito anche Bobby Adekanye, e dello Sporting Gijon. Entrambi i club sono alla ricerca di un esterno sinistro, e Jony sembrerebbe fare al caso di entrambe le squadre nonostante i dubbi sulle sue condizioni fisiche. Il suo contratto con la lazio da 1,3 milioni scade nel 2023, con i biancocelesti pronti a far partire il ragazzo per qualunque offerta.

