CdS | È la Lazio di Cataldi regista-velocista

È senza dubbio un giocatore ritrovato: Danilo Cataldi, dopo tante panchine e qualche stop di troppo dovuto agli infortuni, si è preso la Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il biancocleste (fin dalla nascita) sta diventando uno dei protagonisti: sabato infatti contro l’Atalanta ha avuto un’andatura media da record; nessuno come lui. A Bergamo inoltre ha brillato anche per numero di passaggi (55) e contrasti vinti (4). Sotto la guida di mister Sarri sembra rinato.

