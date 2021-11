Olympique Marsiglia-Lazio, membro degli Ultras: “Discriminazione nei confronti di tutto il tifo laziale”

Il governo francese ha vietato ai tifosi della Lazio di partecipare alla trasferta contro il Marsiglia, ma convincono poco le motivazioni: i tifosi della Prima squadra della Capitale sono stati classificati come “violenti e fascisti”.

Ai microfoni di Adnkronos, il membro degli Ultras Lazio, Yuri Alviti ha dichiarato: “La trasferta vietata a Marsiglia mi sembra un giocoforza delle istituzioni francesi, una assurdità. I motivi saranno ben altri e sicuramente risalgono a molto tempo fa. Ogni volta che uno alza la voce viene etichettato come fascista. Finché esiste il politicamente corretto non cambierà mai niente. E’ oltretutto una discriminazione nei confronti del tifo laziale tutto, anche per quanti che col tifo violento o con i daspo non ha mai avuto a che vedere, famiglie magari, che approfittavano dell’occasione per qualche giorno fuori, dopo essersi goduti la partita“.

