CdS | Marsiglia-Lazio, Immobile è in dubbio ma Sarri lo aspetta

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La Lazio sta lavorando per preparare la sfida contro il Marsiglia, in programma domani alle 20.45 in terra francese. Nelle sedute che anticipano la sfida, mister Sarri ha lavorato con i suoi, eccezion fatta per Immobile che ieri non ha preso parte all’allenamento: il centravanti è rimasto a riposo precauzionale. Come riportato da Corriere dello Sport, la leggera indisposizione del bomber laziale lascia Muriqi e Pedro in preallarme: questa mattina arriverà la decisione sull’attaccante.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: