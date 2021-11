CdS | Raul Moro, il papà: “CR7, Immobile e mio figlio: emozione unica. L’arrivo di Sarri una benedizione”

Si sta facendo spazio tra i “grandi” con mister Sarri: ora Raul Moro sta iniziando a raccogliere i frutti del suo lavoro. Per parlare di questo avvio di stagione il papà, direttamente dalla Spagna, è intervenuto ai microfoni del Corriere dello Sport ricordando l’esordio del figlio contro Cristiano Ronaldo, che era l’idolo del baby laziale: un’emozione impossibile da spiegare. Per papà Raul l’arrivo di Sarri è stata una benedizione, sia per il modulo che per la caratura di livello mondiale. Di sacrifici, come sottolinea il padre, Raul junior ne ha fatti tanti ma stare in campo con Immobile e CR ha fatto sì che non si potesse immaginare esordio migliore, per lui e per i suoi cari.

