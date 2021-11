SOCIAL | La Lazio in partenza per Marsiglia: c’è anche Immobile – VIDEO

In questi minuti, la Lazio sta effettuando la propria partenza verso Marsiglia dall’aeroporto di Fiumicino a Roma. Domani andrà in scena la sfida contro il club francese, un incontro molto importante per il cammino europeo della squadra di Sarri. La Società biancoceleste ha immortalato il momento della partenza dei giocatori con dei video sulle proprio storie di Instagram, nelle quali appare anche Ciro Immobile. L’attaccante, era e rimane in forte dubbio per la gara di domani, in quanto non si è allenato Instagram settimana, scendendo in campo solo oggi per un lavoro differenziato. In mattinata, è parso avere una fasciatura otto al ginocchio, che preoccupa i tifosi laziali e lo rende in forte dubbio per la sfida. Nonostante questo, il bomber della Lazio si è unito ai compagni e sarà dunque a disposizione. Sta a Sarri decidere se rischiarlo dal primo minuto, o se farlo partire dalla panchina.

Di seguito il link al video della partenza, che immortala la presenza di Immobile:

