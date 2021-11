CdS | Olympique Marsiglia-Lazio, al Velodrome 10.000 bambini nella curva chiusa

Previsti 56 mila spettatori per la partita di Europa League al Velodrome.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’Olympique Marsiglia ha deciso di aprire la Curva Nord, chiusa dopo gli incidenti del 30 settembre in occasione della partita con il Galatasaray, che ospiterà 10.000 bambini. L’iniziativa è nata dopo giorni di preoccupazioni, l’incubo della squalifica e di sanzioni durissime a livello europeo. Sampaoli applaude i suoi dirigenti e si complimenta per la decisione.

