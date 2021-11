Europa League, ecco quanto incasserebbe la Lazio con il passaggio del turno

Secondo quanto riportato da Il Messaggero il passaggio del turno da parte della Lazio in Europa League sarebbe utile anche dal punto di vista economico. Non a caso arrivare primi al girone comporterebbe avere un premio di 2.3 milioni di euro. 1.5 sono invece quelli che spettano superando il turno come secondi. Questa sera si giocherà una partita molto importante sotto questo punto di vista, con i biancocelesti, secondi nel girone a 4 punti, che faranno visita al Marsiglia terzo a 3 punti.

Nel frattempo il mister Sarri ha confermato le voci su un eventuale prolungamento di contratto, affermando che il periodo della sosta potrà essere utile in tal senso. Il tecnico, però, potrebbe chiedere delle garanzie sul mercato, col fine di avere una rosa quanto più adatta al suo modo di vedere calcio.

