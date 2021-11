EUROPA LEAGUE | Girone E: la sfida tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca finisce in pareggio

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Mentre la Lazio, tra pochi minuti, scenderà in campo in casa del Marsiglia nella 4° giornata della fase a gironi di Europa League, l’altra gara del Girone E si è appena conclusa. Tra Galatasaray e Lokomotiv Mosca finisce in parità il risultato: 1-1 firmato Feghouli per la squadra giallorossa e Kamano per quella di Mosca. Un risultato che sorride alla squadra biancoceleste di Maurizio Sarri, con la classifica del girone che, momentaneamente, recita:

Galatasaray 8 punti LAZIO 4 punti Marsiglia 3 punti Lokomotiv Mosca 2 punti

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: