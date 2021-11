GdS | Sarri 100% Lazio: apre al rinnovo e attacca la Francia

Il tecnico sul prolungamento fino al 2025: “A Roma sto bene, ne parleremo a breve“.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, alla vigilia del match contro il Marsiglia, Sarri ha polemizzato contro la decisione del ministro degli interni francese, Gerald Darmanin, di vietare la trasferta alla tifoseria biancoceleste. Pesano sicuramente i precedenti, tre anni fa si verificarono degli scontri violenti nella città transalpina. La decisione di vietare la trasferta è stata presa dalla Uefa e ratificata dalla Francia, che ha di fatto chiuso le frontiere, etichettando come “fascista” il popolo laziale. Emergono anche altre novità, tra cui il rinnovo: Sarri si trova bene a Roma e parlerà del prolungamento del contratto (dal 2023 al 2025) con la società nella prossima sosta di campionato. Nella gara di oggi, Immobile non partirà dal primo minuto a causa di un problema al ginocchio e dovrebbe accomodarsi anche Milinkovic; tuttavia, non è detto che non entrino a gara in corso.

