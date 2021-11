L’ex Lazio, Sensini: “Non dimenticherò mai la partita contro il Marsiglia. Potevamo vincere la Champions”

In un’intervista riportata dalla rassegna stampa di Radiosei, Nestor Sensini ha parlato della sua esperienza alla Lazio nel 1999/2000. Un anno in cui ha vinto 4 titoli e ha affrontato in Champions League il Marsiglia, squadra che oggi scenderà in campo contro i biancocelesti nella gara di Europa League.

Ecco le parole dell’ex biancoceleste:“Non dimenticherò mai quella partita al Vélodrome. Un ambiente caldo, noi venivamo da un periodo difficile: avevamo perso il derby e dovevamo riscattarci. Abbiamo vinto uno scudetto, una Coppa Italia, una Supercoppa Europea e una Supercoppa Italiana, ma c’è mancata la Champions League. Potevamo vincerla, avevamo una rosa di grandissimi giocatori”.

