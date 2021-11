Marsiglia-Lazio, Luiz Felipe nel pre partita: “Gara difficile, dobbiamo dare tutto per fare punti”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Giovedì vuol dire Europa League e, dopo 15 giorni, Marsiglia e Lazio tornano ad affrontarsi dopo lo 0-0 dell’Olimpico. Al Velodrome andrà in scena la 4° giornata della fase a gironi, con un match davvero importante in chiave qualificazione. Per presentare la sfida di questa sera, ai microfoni di Lazio Style Radio, è intervenuto il difensore biancoceleste Luiz Felipe. Di seguito le sue parole nel pre partita: “Ci aspetta una gara difficile, dobbiamo dare tutto per fare punti qui. Sappiamo che la classifica è corta, per questo servirà una grande prestazione contro una squadra forte. Abbiamo lavorato bene, dobbiamo fare la nostra partita, così possiamo tornare a casa con una vittoria. Stadio pieno? Ci dispiace non avere i nostri tifosi qui, daremo tutto anche per loro”.

Luiz Felipe è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “Sappiamo che è una gara importantissima, l’abbiamo preparata bene tatticamente: non sarà facile, ma se vogliamo andare avanti in Europa dobbiamo tirare fuori tutto“.

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: