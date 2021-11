CdS | Immobile nella storia: Ciro supera Piola ma la Lazio spreca

Leggendario e infinito. Una macchina infernale da gol. Immobile ha staccato anche Piola. Il centosessantesimo di Ciro, più forte anche dei dolori al ginocchio sinistro, non è bastato per centrare il colpo al Vélodrome. Sarri ha sognato a lungo l’impresa che gli avrebbe permesso di avvicinarsi al Galatasaray. Il pareggio non è da disprezzare. Lascia invariate le chances della Lazio, a patto di vincere la prossima in Russia. L’appuntamento con la vittoria esterna in Europa, che manca da tre anni, è stato rinviato. L’intero primo tempo a guardare (64% di palleggio dei francesi) ma nei cinque minuti di recupero la Lazio si è svegliata. Un gol a un sospiro dall’intervallo e un altro per gelare il Vélodrome in avvio di ripresa. La Lazio dava la sensazione di poter andare a segnare il terzo, ma giocava sul filo. Un po’ alla volta ha perso l’inerzia. Troppi rischi, anche una traversa scheggiata da Payet, nel finale favorevole all’OM. Nel complesso, è andata bene così. Corriere dello Sport.

