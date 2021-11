Marsiglia-Lazio, Cangemi: “Il lancio di oggetti contro Luis Alberto una vergogna. Auspico che il Governo italiano chieda le scuse del ministro francese”

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Dopo la gara tra Marsiglia e Lazio di ieri sera, ecco le parole del vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio e consigliere Lega, Giuseppe Emanuele Cangemi: “Vedere proibita la trasferta ai tifosi della Lazio è stata una brutta pagina per il calcio. Il lancio di oggetti contro Luis Alberto è, però, una vera vergogna. Il giocatore della squadra italiana è stato impossibilitato a battere un calcio d’angolo per via del comportamento antisportivo dei tifosi francesi, tanto estremo da aver costretto la polizia ad intervenire con gli scudi a protezione dell’atleta. Direi che c’è chi ha dimostrato con i fatti la propria natura violenta e facinorosa, e non è certo supporter dei biancocelesti. Auspico che il Governo italiano chieda le scuse del ministro francese per gli incresciosi episodi di Marsiglia. E attendiamo una chiara presa di posizione della UEFA. Totale solidarietà alla Lazio e ai suoi tifosi”.

DIRE

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1901076666741644&id=100005179864576

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: