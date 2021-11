Nazionale, i convocati di Mancini: presenti due biancocelesti

Questa sera inizierà la dodicesima giornata di Serie A, al termine della quale l’Italia di Roberto Mancini tornerà in campo, in una sosta che la vedrà impegnata in una gara cruciale contro la Svizzera, sfida decisiva per l’accesso a Qatar 2022. Attraverso il profilo Instagram della Nazionale, sono state pubblicate le convocazioni del commissario tecnico: tra i convocati, da segnalare in chiave Lazio, il ritorno di Ciro Immobile e la conferma di Francesco Acerbi.

