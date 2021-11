SOCIAL | Marsiglia-Lazio, Ciro Immobile: “Uniti come sempre” | FOTO

Come contro l’Atalanta, anche ieri sera in Europa League con il Marsiglia, la Lazio è andata vicinissima alla vittoria. Tre punti che avrebbero messo davvero in un’ottima situazione la squadra di Maurizio Sarri in chiave qualificazione agli Ottavi di finale. In entrambi i match, avanti per 1-2, nei minuti finale è arrivato il gol del definitivo pareggio. Un punto che, nel Girone E, cambia poco la situazione, con i biancocelesti chiamati a fare più punti possibili nelle ultime due gare, in casa della Lokomotiv Mosca e all’Olimpico contro il Galatasaray. La partita di Marsiglia, oltre che al punto, ha portato anche una nuova pagina di storia del club biancoceleste: il gol segnato da Ciro Immobile, il 160esimo con la maglia della Lazio, ha permesso al bomber numero 17 di staccare Silvio Piola, diventando così, da solo, il miglior marcatore nella storia della Lazio. Proprio l’attaccante biancoceleste, attraverso il suo profilo ufficiale Instagram, ha commentato il pareggio del Velodrome, indicando la strada: “Uniti come sempre”, è la frase che accompagna alcuni scatti della gara di ieri sera.

