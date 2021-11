SOCIAL | Riccardo Cucchi elogia Immobile: “Goleador e bravo ragazzo che si prende la squadra sulle spalle”

Ciro Immobile, grazie al gol contro il Marsiglia, è diventato il miglior marcatore nella storia della Lazio. Con 160 reti in biancoceleste, si è preso la testa di questa speciale classifica, staccando Silvio Piola con 159 marcature. Il noto giornalista sportivo, di fede biancoceleste, Riccardo Cucchi, attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, ha voluto elogiare Ciro Immobile, non solo per il traguardo raggiunto, ma anche per quello che fa per la squadra e i compagni: “Elogio di un goleador e di un bravo ragazzo. Immobile non è soltanto il miglior attaccante della storia laziale. È, anche, colui che si prende sulle spalle la squadra, che lotta su ogni pallone, che fa pressione sulle difese avversarie con l’umiltà di chi conosce la fatica”.

Elogio di un goleador e di un bravo ragazzo. #Immobile non è soltanto il miglior attaccante della storia laziale. È, anche, colui che si prende sulle spalle la squadra, che lotta su ogni pallone, che fa pressione sulle difese avversarie con l’umiltà di chi conosce la fatica. — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) November 5, 2021

