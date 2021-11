CdS | Lazio-Salernitana: Lazzari out, ecco Zaccagni

Lazzari spera di tornare dopo la sosta, non è detto che sia pronto per Lazio-Juve del 20 novembre. Si è fatto male giovedì a Marsiglia, si attende l’esito dei controlli strumentali, è interessato il polpaccio sinistro, il sospetto è che si sia stirato. Per domani sono pronti Hysaj (a destra) e Marusic, chiuderanno la linea difensiva a 4 con Ramos e Acerbi. Cataldi ha soffiato il posto a Leiva, toccherà di nuovo a lui in regia. Milinkovic e Luis Alberto sono destinati a fare coppia. Il tridente è costretto a fare gli straordinari. Sarri ha chiesto una vittoria contro la Salernitana, partita in programma alle 18 domani all’Olimpico. Si è fermato Lazzari, crea un vuoto sulle fasce. È disponibile Zaccagni, deve iniziare a garantire staffette in avanti. Ieri si è rivisto in campo con i compagni dopo l’ennesimo infortunio, il terzo stop dall’inizio dell’avventura laziale (uno stiramento, un’influenza, una distorsione ad un ginocchio). L’ex Verona ha segnato in partitella (dopo aver sbagliato un rigore parato da Adamonis), si è allenato con una piccola fasciatura al ginocchio destro. Può accomodarsi in panchina. Non si è visto Escalante (virus intestinale). Ieri, in Paideia, la Lazio si è sottoposta ad esami del sangue di routine, vengono programmati periodicamente. Oggi allenamento alle 16, confermato il ritiro facoltativo con obbligo della cena. Corriere dello Sport.

