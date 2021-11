Lazio-Salernitana, Luiz Felipe: “Devo ancora migliorare tanto. A Salerno sono cresciuto molto”

Alla vigilia della gara tra Lazio e Salernitana, Luiz Felipe è stato uno dei protagonisti del match program biancoceleste. Tra i vari argomenti, il difensore della Lazio ha parlato della sua esperienza a Salerno, e del momento che sta vivendo Ciro Immobile. Ecco le sue parole:

Che partita ti aspetti contro la Salernitana? Il primo Luiz Felipe nasce proprio a Salerno…

“Ci aspetta una gara difficile perchè in Serie A non esistono vittorie scontate peró giochiamo in casa e vogliamo vincere. Siamo concentrati al 100% e vogliamo vincere. Alla Salernitana sono cresciuto molto, è stato il mio primo anno in Italia. Ho imparato molte cose del calcio italiano da mister Sannino, quando un brasiliano arriva in Italia all’inizio fa sempre fatica ma lui mi ha aiutato da subito”.

Stiamo vedendo il miglior Luiz Felipe di sempre? Puoi segnare di più?

“Sto crescendo partita dopo partita ma devo ancora migliorare tanto. Sto facendo bene, devo continuare così. Penso anche di poter fare più gol, l’ultimo l’ho realizzato contro la Juventus in casa nel Dicembre 2019, poi mi hanno tolto quello contro il Borussia Dortmund lo scorso anno. Ci alleniamo molto sulle palle inattive, sono importanti”.

Immobile è appena diventato il calciatore più prolifico nella storia della Lazio: te lo aspettavi?

“Ciro ha sempre segnato molto, fin dal suo primo anno alla Lazio. Sono contento che abbia battuto il record di gol di una leggenda come Silvio Piola. Spero di poterlo aiutare a centrare tanti altri record”.

