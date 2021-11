PRIMAVERA2 | Il Frosinone schiera 4 fuori rosa e perde 3-0 a tavolino: Lazio da sola in testa alla classifica

Dal Campionato Primavera 2 arrivano notizie incoraggianti per la Lazio di Alessandro Calori, che sta giocando in questi minuti contro lo Spezia (clicca qui per seguire il live). Il Frosinone, primo in classifica prima di questo turno, a pari punti proprio con i biancocelesti, ha trovato la vittoria sul campo del Benevento per 1-0. Solo sul campo però, perché i gialloblù hanno ufficialmente perso contro le streghe per 3-0, dopo che hanno schierato in campo quattro fuori rosa. Dopo questo risultato relativo al settimo turno dunque, ora la Lazio è sola al comando della classifica del Campionato Primavera 2.

