Serie A, Cuadrado decide nel recupero Juventus-Fiorentina

Alle 18.00 all’Allianz Stadium sono scese in campo Juventus e Fiorentina, in una sfida fondamentale per le ambizioni stagionali delle due squadre. Il primo tempo è terminato 0-0, con poche occasioni da una parte e dall’altra: il momento saliente della prima frazione di gioco è stato il check allo scadere da parte dell’arbitro Sozza, per un possibile rigore in favore della Fiorentina, che poi non è stato assegnato. Nel secondo tempo la Juventus ha cercato i tre punti, anche grazie all’espulsione di Milenkovic per doppia ammonizione. Nonostante l’inferiorità numerica, la Fiorentina era riuscita a tenere il campo, ma proprio l’ex viola Cuadrado, subentrato dalla panchina, ha deciso la sfida segnando l’uno a zero con un gran destro nel recupero. Tre punti importanti per la Juventus in chiave classifica, che ritrova il successo dopo le due sconfitte con Sassuolo e Verona.

