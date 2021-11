CdS | Cure speciali per il campo dell’Olimpico, dopo Italia-All Blacks di ieri

Lazio–Salernitana si giocherà oggi dopo circa 24 ore dalla partita di rugby Italia-All Blacks.

Come riportato dal Corriere dello Sport, ieri chi ha assistito al test match dell’Italia non ha notato zolle alzate e ha iniziato a piovere solo alla fine. Prima della partita di rugby è stata svolta un’opera di prevenzione a cura di Sport e Salute: il campo è stato coperto e protetto con teloni antipioggia. Giardinieri, operari e manutentori hanno lavorato sia durante le pause di gioco che dopo la sfida con gli All Blacks. Le porte sono state reinstallate in serata e stamattina continuerà l’opera di cura e preparazione del campo in vista della partita delle 18. Ogni operazione sarà svolta sotto la supervisione di agronomi specializzati che verificheranno continuamente la superficie di gioco.

