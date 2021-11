CONFERENZA SARRI: “La sensazione è di aver messo le basi per una squadra forte. Alessandria-Salernitana? Ce l’avevo con l’arbitro”

Il tecnico della Lazio in conferenza stampa ha commentato il successo dei suoi contro la Salernitana. Queste le parole di Maurizio Sarri dopo il 3-0 casalingo: “E’ un periodo abbastanza positivo: al di là dei risultati, siamo in crescita. La squadra ha mostrato tranquillità nel palleggio. Ora la continuità del breve periodo, va mantenuta nel lungo periodo. La sensazione che possiamo essere competitivi ci può essere, ma nella vita bisogna sempre guardare a traguardi più alti. In questa stagione l’obiettivo è mettere le basi per fare cose importanti, piuttosto che fare cose occasionali. La sensazione è di aver messo le basi per una squadra forte. In questo momento manca solidità, ma sembriamo in crescita anche da quel punto di vista, perché nelle ultime gare non abbiamo preso molte reti: in fase offensiva diamo l’idea di poter sempre fare gol, le difficoltà dietro vanno migliorare. La Salernitana ha un discreto palleggio ed una discreta ripartenza. Se mi sono tolto un sassolino con i granata dopo la gara con l’Alessandria? Dieci anni fa c’è stato un episodio sul quale potremmo discutere per tutta la sera: ce l’avevo con l’arbitro, non con la Salernitana“.

