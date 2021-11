Il Messaggero | Maradona nella serie Amazon: “Laziali fascisti”. E sui social monta la rabbia dei tifosi

E’ da ieri che nel pubblico laziale è nata la polemica legata alla serie tv su Diego Armando Maradona. Come evidenzia Il Messaggero, la serie fa discutere e i sostenitori laziali non ci stanno. Due giorni fa sono stati rilasciati dalla piattaforma Prime Video due nuovi spezzoni ed i commenti sui social non sono mancati. A far infuriare particolarmente i biancocelesti è un episodio in cui il protagonista, pochi istanti prima di una sfida con la Lazio, carica i suoi compagni di squadra dicendo loro: “Oggi questi fascisti ci vogliono umiliare”. Un luogo comune che, con il passare del tempo, oltre a stancare è diventato persino stucchevole. I supporters laziali recriminano quindi una ricostruzione falsa e pretestuosa verso i capitolini.

