Lazio-Salernitana, Acerbi nel post partita: “Luis sta facendo benissimo. Dobbiamo avere la stessa determinazione con tutti”

Nel post partita di Lazio–Salernitana, Acerbi è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: “Luis sta facendo benissimo come qualità: è sempre stato forte, sulla determinazione e la grinta difficilmente l’ho visto come oggi. È un valore aggiunto per noi. Oggi dovevamo vincere e abbiamo fatto bene: abbiamo concesso qualcosa il primo tempo e i primi cinque minuti del secondo. È quello che volevamo, adesso ci sarà un po’ di riposo per loro. Dopo ci aspettano tutte partite importanti che possono farci capire chi siamo. Facciamo fatica con le squadre medie, dobbiamo avere la stessa determinazione con tutti“.

