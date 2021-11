Lazio-Salernitana, le probabili formazioni

Quest’oggi alle 18 andrà in scena all’Olimpico il match tra Lazio e Salernitana, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Tra le fila dei biancocelesti per un nuovo stop, quello di Lazzari che è uscito contro il Marsiglia per un problema al polpaccio, c’è un recupero, quello di Zaccagni recuperato dopo lo stop nella partita di andata contro il Marsiglia. Quest’ultimo si siederà in panchina, riconfermando di fatto Pedro e Felipe Anderson sulle fasce a sostegno di Immobile. Confermata la difesa che ha affrontato l’Atalanta nell’ultima gara. A centrocampo possibile conferma per Cataldi.

LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Cataldi, Milinkovic-Savic, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson

All. Sarri

SALERNITANA (4-3-2-1): Belec; Zortea, Strandberg, Gyomber, Ranieri; Schiavone, Di Tacchio, Obi; Ribery, Bonazzoli; Simy

All. Colantuono.

