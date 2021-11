Lazio-Salernitana, Milinkovic all’intervallo: “Siamo entrati bene in partita. La punizione? Peccato, penso sia uscita di poco”

Chiuso il primo tempo tra Lazio e Salernitana, i biancocelesti sono avanti 2-0. In gol il solito Ciro Immobile, arrivato a quota 161 con la maglia della Lazio, e Pedro, al terzo gol consecutivo nelle ultime tre gare. All’intervallo, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Sergej Milinkovic-Savic per analizzare questa prima frazione di gioco: “Siamo entrati bene in partita, così dobbiamo fare in tutte le gare. Dobbiamo dimostrare al nostro avversario che siamo qui per vincere. La punizione? Peccato, penso sia uscita per poco. In allenamento ci sto lavorando tanto, spero che un giorno entri”.

