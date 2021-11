GdS | Tris Lazio, Immobile super. E c’è il sorpasso alla Roma

E’ trascorso circa un terzo del campionato e, rispetto all’ultima stagione di Inzaghi, la Lazio di Sarri ha una marcia in più avendo guadagnato tre punti in più del suo predecessore. Pur nello stravolgimento tattico, la Lazio è in linea con le attese, resta fra le candidate al posto Champions avendo trovato una discreta continuità, viste le tre vittorie e un pari nelle ultime cinque di campionato. Inoltre, per la prima volta dall’inizio della stagione, firma un successo dopo aver giocato il giovedì in Europa League. La vittoria interna numero 17 negli ultimi 19 incontri di campionato, oltre a valere il sorpasso sulla Roma, porta anche la conferma di un attacco di qualità. Immobile ha superato Silvio Piola come miglior cannoniere laziale della storia con 160 gol, a cui proprio ieri se ne è aggiunto un altro, come a voler cercare il riconoscimento in casa sua. La speranza è che mantenga questo stato di grazia anche venerdì nella partita dell’Italia contro la Svizzera, anche se mancheranno Pedro e Luis Alberto a fargli da supporto.

La Lazio arrivava da due pareggi (2-2) in cui si è sempre fatta recuperare, il desiderio di tenere chiusa la porta si faceva sentire: stavolta la difesa ci è riuscita, anche se sul 2-0 gli ospiti hanno colpito prima la traversa e poi il palo. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

