Serie A, la classifica dei giocatori con più dribbling riusciti: in testa un biancoceleste

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

Si chiude anche questa dodicesima giornata di Serie A, che ha visto fermarsi alcune squadre come Milan, Inter, Napoli e Roma mentre a trionfare sono state Atalanta, Juventus e Lazio. I biancocelesti hanno stravinto contro la Salernitanana, battendola con il riusato di 3-0. Una buona prova dei biancocelesti nel segno dei soliti noti: Immobile, Pedro e Luis Alberto che hanno regalato i 3 punti a suon di reti e magie in campo. In questa gara è invece rimasto a secco Felipe Anderson, a segno però nel precedente incontro di Europa League contro il Marsiglia. Il brasiliano si sta redendo sempre più protagonista in questa stagione, che lo ha visto fare ritorno nella Capitale dopo 3 anni di lontananza. Le sue qualità son indiscusse, tanto che lo stesso Maurizio Sarri lo ha spesso elogiato definendolo un vero e propri crack a livello internazionale. Non a caso, secondo la classifica stilata da Sky Sport tramite i dati di Opta, Felipe Anderson è il giocatore con più dribbling riusciti in Serie A: ben 32. È lui dunque a guidare questo speciale elenco, posizionandosi in prima posizione rispetto al resto dei calciatori del campionato italiano.

Questa la classifica completa:

22) DAVIDE FRATTESI (Sassuolo): 15 dribbling riusciti 21) FRANCK RIBERY (Salernitana): 15 dribbling riusciti 20) TAMMY ABRAHAM (Roma): 15 dribbling riusciti 19) ALEXIS SAELEMAEKERS (Milan): 15 dribbling riusciti

18) NICOLÒ BARELLA (Inter): 15 dribbling riusciti 17) MIKKEL DAMSGAARD (Sampdoria): 15 dribbling riusciti 16) MAMADOU COULIBALY (Salernitana): 16 dribbling riusciti

15) JOSIP BREKALO (Torino): 17 dribbling riusciti 14) FILIP DJURICIC (Sassuolo): 17 dribbling riusciti 13) PAULO DYBALA (Juventus): 18 dribbling riusciti

12) YAYAH KALLON (Genoa): 18 dribbling riusciti 11) GERARD DEULOFEU (Udinese): 18 dribbling riusciti 10) NAHITAN NANDEZ (Cagliari): 19 dribbling riusciti

9) GIANLUCA CAPRARI (Verona): 20 dribbling riusciti 8) LORENZO PELLEGRINI (Roma): 20 dribbling riusciti 7) RUSLAN MALINOVSKYI (Atalanta): 21 dribbling riusciti

6) JOSIP ILICIC (Atalanta): 22 dribbling riusciti 5) ANDRÉ ZAMBO ANGUISSA (Napoli): 23 dribbling riusciti 4) JEREMIE BOGA (Sassuolo): 24 dribbling riusciti

3) NICOLÒ ZANIOLO (Roma): 24 dribbling riusciti 2) RAFAEL LEAO (Milan): 25 dribbling riusciti 1) FELIPE ANDERSON (Lazio): 32 dribbling riusciti

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: