SOCIAL| La moglie di Cataldi sulla convocazione: “Non ti sei mai abbattuto, te lo meriti. Piango di gioia” – FOTO

Tramite una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram la moglie di Cataldi Elisa Liberati ha dedicato parole al miele al centrocampista della Lazio per la convocazione in nazionale da parte del ct Mancini. “Perché non ti sei mai abbattuto ed hai avuto una forza immensa! Te lo meriti davvero amore mio! Sei un esempio per forza e determinazione. Anche se mi mancherai tanto piango di gioia” sono le parole dedicate a Cataldi.

