WhoScored, la squadra della settimana di Serie A: presenti due giocatori della Lazio | FOTO

L’1-1 nel derby di Milano tra Milan e Inter ha chiuso la 12° giornata di Serie A. Un dodicesimo turno che ha visto pareggiare, non solo il Milan, ma anche il Napoli, entrambe in testa alla classifica ancora imbattute. Salgono Atalanta e Lazio che, grazie alle vittorie contro Cagliari (1-2) e Salernitana (3-0), staccano la Roma e si posizionano rispettivamente al quarto e quinto posto con un solo punto di differenza. I giallorossi di Mourinho escono sconfitti dalla trasferta di Venezia, mentre la Juventus torna a vincere e accorcia le distanze dalla zona Europa. Come di consueto, dopo ogni giornata di campionato, il noto portale WhoScored.com, attraverso il proprio profilo Twitter, compone la “squadra della settimana”. Per questo 12° turno, tra gli undici calciatori scelti, ci sono anche due calciatori biancocelesti, protagonisti del successo contro la Salernitana: sono i due esterni, Felipe Anderson, autore dell’assist per il 3-0 firmato Luis Alberto, e Pedro, autore del 2-0, arrivato al terzo gol consecutivo nelle ultime tre gare di campionato.

Di seguito la formazione completa:

🇮🇹 Serie A Team of the Week pic.twitter.com/0Pv6o4o3YY — WhoScored.com (@WhoScored) November 8, 2021

