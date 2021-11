A Radio Roma si parla della Lazio: “Ha il miglior tridente d’Italia, adesso aspettiamo Zaccagni”

Il direttore Giancarlo Padovan si è espresso sul momento attuale della Lazio nella trasmissione Football Club, in onda sulle frequenze di Roma Radio FM 104. Queste le sue parole: “Sarri ha avuto il guizzo per riuscire a far coesistere Milinkovic-Savic e Luis Alberto, inserendo Cataldi in mezzo al campo. Bravo pure il giocatore a rispondere alla grande. Merito al mister ma anche ai giocatori che si sono dimostrati molto disponibili a cambiare il modulo. I risultati positivi, hanno dato serenità”.

Sui meriti di Sarri e la convocazione in Nazionale di Cataldi, Francesca Turco ha aggiunto:“Bravo Cataldi e bravo mister Sarri a consegnargli le chiavi del centrocampo. La sua convocazione in nazionale è la buona notizia, invece la cattiva è che Ciro Immobile salterà la partita con la Svizzera per infortunio. Sarri ha fatto una scelta precisa decidendo di abbassare un po’ il baricentro della squadra per proteggere e tranquillizzare i giocatori ma penso che presto si tornerà ad aggredire alti. Magari si era accorto che nei giocatori non c’era la convinzione in ciò che si faceva”.

I complimenti per Sarri sono arrivati anche da Cristiano Cesarini che ha dichiarato: “Il mister ha avuto una grande capacità di dialogo con i giocatori che hanno recepito i movimenti da fare specie in fase difensiva passando da una difesa a 3 ad una difesa a 4. In attacco poi la Lazio ha il miglior tridente d’Italia, Immobile ha detto di trovarsi molto bene nel gioco di Sarri e finora è stato sfruttato molto bene prima il buon momento di Felipe Anderson, poi quello di Pedro. Adesso aspettiamo Zaccagni“.

