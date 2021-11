CdS | La Lazio ingrana: +3 sul 2020/21

Obiettivo continuità: la chiede mister Sarri, la sta iniziando ad attuare in campo la Lazio. Come sottolinea il Corriere dello Sport, c’è un dato che, nonostante i cali di Bologna e Verona, rialza il morale dei biancocelesti: dopo 12 giornate la Lazio ha 3 punti in più, 21 contro 18, rispetto alla passata stagione. Un altro dato, migliorato in confronto allo scorso anno, è quello legato ali gol: ben 7 reti in più realizzate (25 contro 18). Il tecnico vuole evitare gli alti e bassi e sembra che ora la squadra stia piano piano riuscendo ad allontanare i cali di tensione.

