CdS | Lazio, Pedro da derby: poker servito sotto la sud

Il primo gol con la maglia della Lazio lo ha realizzato nel derby, poi 3 reti siglate consecutivamente contro Fiorentina, Atalanta e Salernitana: Pedro ha portato esperienza e qualità a mister Sarri e a tutta la Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo ha già messo a segno 4 marcature e sempre nella stessa porta, sotto la sud: è il jolly in più dell’allenatore, per il tridente più prolifico in A. Con Immobile (10) e Anderson (3), in totale sono 17 gol. L’ex Barcellona si è inserito da subito bene e sta anche aiutando Luis Alberto: ottimo rendimento dunque, condito da prestazioni sempre importanti.

