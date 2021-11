DAZN, la Top11 della 12ª giornata di Serie A: presenti due giocatori della Lazio | FOTO

ACQUISTA LE NUOVE MAGLIE DELLA LAZIO

La dodicesima giornata di Serie A è stata archiviata. La Lazio ha trovato il successo per tre reti a zero nei confronti della Salernitana. Nel match di domenica andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma sono state di Ciro Immobile, Pedro e Luis Alberto le reti biancocelesti che hanno permesso alla Lazio di raggiungere quota 21 punti, scavalcare la Roma e piazzarsi alla quinta posizione della classifica del campionato. Dazn, nella consueta Top11 di giornata, ha inserito nella speciale formazione proprio i due spagnoli biancocelesti, Pedro e Luis Alberto. Di seguito la formazione completa: Tatarusanu (Milan); Cuadrado (Juventus), Becão (Udinese), Caldara (Venezia), Criscito (Genoa); Luis Alberto (Lazio), Pasalic (Atalanta), Zurkowski (Empoli); Okereke (Venezia); Pedro (Lazio), Simeone (Hellas Verona).

Tutto il mondo LazioPress.it in un solo link. CLICCA QUI e rimani informato sulla Lazio

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: