DAZN, stop alla doppia utenza ma non sotto lo stesso Wi-Fi

Questa mattina è circolata la notizia secondo cui la doppia utenza non sarebbe più permessa nel giro di qualche tempo. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, questa modifica sarà attiva da dicembre ma non colpirà tutte le doppie utenze. Sarà infatti possibile continuare a usufruire di DAZN su due dispositivi qualora questi siano collegati sullo stesso IP. In pratica, se due dispositivi sono collegati allo stesso Wi-Fi, presumibilmente sotto lo stesso tetto, la doppia utenza funzionerà come sempre.

