Giudice sportivo, Cataldi entra in diffida: multata la Salernitana per l’atteggiamento dei tifosi

Il giudice sportivo ha reso noto i verdetti sulle sanzioni inerenti alla dodicesima giornata. Confermata l’ammonizione per Cataldi, la terza, con cui entra in diffida. Presente anche una sanzione di 10.000 euro per la Salernitana, dato l’atteggiamento avuto dai tifosi, condito da lancio di fumogeni e petardi durante la gara. Compreso, tra questi, il petardo lanciato in prossimità di uno steward.

