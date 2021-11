Italia, Immobile lascia il ritiro della Nazionale: in arrivo il sostituto

AGGIORNAMENTO – Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale. L’attaccante della Lazio sarà dunque indisponibile per la sfida contro la Svizzera. Come riporta TMW, dai controlli diagnostici effettuati questo pomeriggio, infatti, è emersa una sofferenza muscolare a carico del muscolo soleo della gamba sinistra risalente all’ultima gara di campionato contro la Salernitana. Al suo posto il ct Roberto Mancini ha convocato il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca, che raggiungerà i compagni in serata.

Non si è fatta attendere la reazione di Immobile sui propri account social, visibilmente dispiaciuto dopo aver saputo dell’infortunio che non gli permetterà di scendere in campo venerdì contro la Svizzera.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, Ciro Immobile è in dubbio per la partita della Nazionale Italiana contro la Svizzera di venerdì. Per l’attaccante della Lazio si tratterebbe di un problema al polpaccio rimediato in allenamento, che molto probabilmente lo terrà ai box per la prossima sfida. Italia-Svizzera, penultima giornata della fase a gironi di qualificazioni ai Mondiali 2022, metterà in palio tre punti importanti in ottica primo posto, al momento occupato da entrambe a 14 punti. Ciro spera di recuperare in tempo, ma all’appuntamento mancano solo tre giorni.

