Rizzoli in Ucraina, guiderà arbitri e Var

Dopo la straordinaria carriera in campo, culminata nella direzione della finale dei Mondiali del 2014 al Maracanà tra Argentina e Germania, Rizzoli ha guidato per 4 stagioni gli arbitri di A italiani, prima di lasciare il posto alla vigilia dell’ultimo campionato a Gianluca Rocchi. Ora la proposta della Federazione ucraina che Rizzoli ha accettato: come compito principale lo sviluppo del Var ma naturalmente anche la formazione e la crescita di tutto il movimento arbitrale ucraino. SkySport

