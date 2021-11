CdS | Lazio, Lazzari ci prova per la Juventus

È ai box per infortunio, Lazzari si è fermato a Marsiglia per uno stiramento al polpaccio sinistro: la sosta servirà a lui per lavorare e recuperare. Come riporta il Corriere dello Sport, la situazione dell’esterno laziale dovrà essere monitorata quotidianamente, al momento sembra più semplice rivederlo per la sfida contro il Napoli il 28 novembre, ma la speranza è che le terapie a cui si è sottoposto abbiano l’effetto desiderato e possa tornare quanto prima, magari già in vista dell’impegno casalingo contro la Juventus, in programma subito dopo la sosta.

